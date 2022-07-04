В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города Алексей Кулемзин.
По его словам, произошло прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе, по адресу: улица Лузина, 4. Разрушены перекрытия нескольких этажей.
По предварительным данным ранения получили двое жителей Куйбышевского района.
В целом уже порядка двух часов Куйбышевский и Киевский районы Донецка подвергаются обстрелам.
Также Кулемзин сообщил о возгорании в мебельном цеху микрорайона «Шахтоуправления №5» Петровского района.