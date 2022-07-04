Жителя Бахмутского района будут судить за передачу данных о ВСУ

Жителя Бахмутского района будут судить за распространение информации о перемещении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. ст.114-2 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



Досудебное расследование установило, что в марте-апреле 2022 года 29-летний правонарушитель с помощью аккаунтов в мессенджерах распространял информацию о местах дислокации блокпостов, военнослужащих и военной техники ВСУ на территории Донецкой и Днепропетровской областей.



«В частности, обвиняемый размещал аудио-сообщения и скриншоты изображений на картах с сделанными метками», - говорится в сообщении.



Досудебное расследование осуществлялось СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время обвинительный акт направлен в Артемовский горрайонный суд Донецкой области.