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В оккупированном войсками РФ Северодонецке ищут специалистов ЖКХ

04 июля 2022, 16:41

В оккупированном войсками РФ Северодонецке ищут специалистов ЖКХ

Российские войска в оккупированном Северодонецке Луганской области пытаются наладить административную деятельность. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По его словам, оккупанты пытаются провести перепись оставшегося населения в Северодонецке, в частности детей, а также создать комендатуру, которая, по их замыслу, должна заменить местные власти. 

Стрюк говорит, что еще захватчики города ищут среди северодончан специалистов ЖКХ.

Он также отметил, что в случае если войска РФ возобновят электроснабжение, то его не хватит даже для запуска насосных станций города.

Ранее, напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил причины по которым ВСУ оставили Лисичанск и Северодонецк, назвав оборону Лисичанско-Северодонецкой агломерации успешной операцией украинских военных. 

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