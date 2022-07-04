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Одному из подразделений «Азова» готовят смертную казнь в Донецке – жена военнопленного

04 июля 2022, 17:43

Одному из подразделений «Азова» готовят смертную казнь в Донецке – жена военнопленного

Украинские военные, которых захватили в плен с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сейчас делают заявления под давлением. Об этом заявила жена командира подразделения «Медведи», входящего в состав полка «Азов», Марина Кравцова.

«Заявления, которые делают наши ребята на видео, сделаны под давлением. Мы не должны реагировать на эти вражеские провокации. Нам следует понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг», – сказала Кравцова на пресс-конференции в Киеве.

При этом она отметила, что из «вражеских источников» известно, что бойцы подразделения «Медведи» «находятся отдельно, вывезены в неизвестном направлении».

«Есть информация, что дело подразделения "Медведи" уже передано в суд "ДНР", и им будет инкриминирована наивысшая мера наказания – это смертная казнь», – подчеркнула Кравцова, призвав международное сообщество отреагировать.

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