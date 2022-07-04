На конференции в Лугано Зеленский намекнул украинским чиновникам, что им пора возвращаться в страну

Президент Украины Владимир Зеленский в конце своего выступления на конференции по восстановлению в Лугано 4 июля пригласил в страну людей, которых он увидел в зале через экран и которые работают в Украине.



«В самом начале выступления уважаемый президент Кассис (президент Швейцарии – ред.) сказал, что он тут видит большую делегацию. Я тоже был удивлен, что делегация достаточно большая», - сказал Зеленский.



Он напомнил, что в стране продолжает война. При этом президент не уточнил, кого имеет ввиду.



«И я хотел бы пригласить некоторых людей, которых я увидел через экран, я их не видел все эти месяцы войны. Я очень хотел бы их пригласить в Украину, так как у нас восстановление в Украине. Я просто хотел им напомнить. Война в Украине. Там, где эти люди работают. Мне кажется, я очень тонко напомнил им», - сказал он.