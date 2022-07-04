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Бойченко: У нас есть план Маршалла для Мариуполя

04 июля 2022, 20:35

Бойченко: У нас есть план Маршалла для Мариуполя

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о центрах поддержки города «Я – Мариуполь» на Конференции по восстановлению Украины-2022 в Лугано. Они станут основой для формирования новой визии освобожденного города при поддержке бизнеса и международного сообщества, сказал мэр.

«Сообща мы вырвали из пламени войны более 200 тысяч населения (Мариуполя – ред.). Сегодня история нашего города продолжает жить в центрах поддержки и помощи мариупольцам "Я – Мариуполь", которые мы открываем почти в каждом украинском городе. Уже сегодня мы начинаем страницу большого плана восстановления Мариуполя: это будет план Маршалла для нашего города», – рассказал Бойченко, выступая на конференции в онлайн-режиме.

Он отметил, что восстановление Мариуполя станет ответом цивилизованного мира на российский режим, как только тот падет. 

«Помощь в восстановлении Мариуполя и Украины – это не политическое решение, а наш общий выбор, каким мы видим мир европейского будущего. Уверен, что вместе с международным сообществом мы построим мирный и свободный город свободных людей. Это будет ответом демократического цивилизованного мира на имперский кровавый режим прошлого. На разрушения мы ответим развитием, на смерть – жизнью», – подчеркнул мэр.

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