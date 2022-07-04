Обстрел Донецка: «ДНР» заявляет о раненых

В группировке «ДНР» заявляют, что в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка несколько человек ранены. Всего на оккупированной территории Донецкой области, по данным группировки, за день ранены 27 человек. Три человека погибли.



Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе ранены минимум шесть человек. По улице Лузина ранен 82-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. На улице Цимлянской ранена 71-летняя женщина, которая отказалась от госпитализации. На проспекте Кремлевском ранен 51-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. На улице Калинина ранены 16-летний парень и 20-летняя девушка, оба госпитализированы. На улице Краснознаменной ранен 56-летний мужчина. Он госпитализирован в травматологический центр.



Как сообщалось, 4 июля в Донецке начался пожар на рынке возле железнодорожного вокзала в Киевском районе города.