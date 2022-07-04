Донецкий приют для животных 4 месяца живет без воды

В донецком приюте «Четыре лапки» 400 животных живут без полноценного водоснабжения уже 120 дней. Такое сообщение появилось в местных Telegram-пабликах.



«В донецком приюте бездомных животных просят людей помочь: подвозить воду, так как сейчас жара, расход воды очень большой. В канистрах, в баклажках, в бутылках, в чем угодно. Кто хочет помочь – приют находится в Донецке на ул. Куприна, 119в (микрорайон Мирный, бывший склад игрушек)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Донецк и другие оккупированные города области вынуждены экономить воду – люди получают ее почасово.