Обстрелы Донецка. В Снежном сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- После выхода из Лисичанска ВСУ держат обороны небольшого участка области. Путин приказал «дать отдых» оккупантам, которые захватывали Луганщину.
- Есть риски, что вся Луганская область будет оккупирована — Зеленский.
- Увеличилось количество пострадавших во время вчерашнего обстрела Славянска. Французские журналисты стали свидетелями «прилета».
- Краматорск снова обстреляли из «Смерча». Под Бахмутом российские военные обстреляли авто с мирными жителями. Погиб 3-летний ребенок. Горит Углегорская ТЭС.
- В захваченном Мариуполе доступ к воде имеют всего 3% оставшихся жителей. Из-за дефицита лекарств умирают люди.
- В оккупированном Снежном сгорел склад боеприпасов оккупантов. Донецк под обстрелом, но с танцами в центральном парке.