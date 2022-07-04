Обстрелы Донецка. В Снежном сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

После выхода из Лисичанска ВСУ держат обороны небольшого участка области. Путин приказал «дать отдых» оккупантам, которые захватывали Луганщину.

Есть риски, что вся Луганская область будет оккупирована — Зеленский.

Увеличилось количество пострадавших во время вчерашнего обстрела Славянска. Французские журналисты стали свидетелями «прилета».

Краматорск снова обстреляли из «Смерча». Под Бахмутом российские военные обстреляли авто с мирными жителями. Погиб 3-летний ребенок. Горит Углегорская ТЭС.

В захваченном Мариуполе доступ к воде имеют всего 3% оставшихся жителей. Из-за дефицита лекарств умирают люди.

В оккупированном Снежном сгорел склад боеприпасов оккупантов. Донецк под обстрелом, но с танцами в центральном парке.