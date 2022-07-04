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Обстрелы Донецка. В Снежном сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

04 июля 2022, 23:45

Обстрелы Донецка. В Снежном сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • После выхода из Лисичанска ВСУ держат обороны небольшого участка области. Путин приказал «дать отдых» оккупантам, которые захватывали Луганщину.
  • Есть риски, что вся Луганская область будет оккупирована — Зеленский.
  • Увеличилось количество пострадавших во время вчерашнего обстрела Славянска. Французские журналисты стали свидетелями «прилета».
  • Краматорск снова обстреляли из «Смерча». Под Бахмутом российские военные обстреляли авто с мирными жителями. Погиб 3-летний ребенок. Горит Углегорская ТЭС.
  • В захваченном Мариуполе доступ к воде имеют всего 3% оставшихся жителей. Из-за дефицита лекарств умирают люди.
  • В оккупированном Снежном сгорел склад боеприпасов оккупантов. Донецк под обстрелом, но с танцами в центральном парке.

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