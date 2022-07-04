Репортаж из Северска: Начало боев за город и могилы во дворах ►

В Северске Донецкой области появляются могилы прямо на жилых улицах. Люди погибают от обстрелов российских войск, которые теперь взяли курс на захват города.

Местный житель, 46-летний Алексей погиб 30 июня во время обстрела. Из-под завалов мужчину доставали друзья. Похоронили возле соседнего двора, потому что от дома погибшего хозяина остались лишь руины. Супругу погибшего так и не нашли.



Работающих продуктовых магазинов в городе единицы. Хлеб привозят волонтеры. Люди часами готовы ждать продукты возле торговых точек, даже под риском попасть под обстрелы.



Электричества и воды в городе тоже нет. В такую жару, говорят местные, ее катастрофически не хватает.



Эвакуироваться люди не спешат, говорят, что им некуда ехать и не на что жить в чужом городе. Местная жительница Виктория, мать пятерых детей, считает, что ей не будет безопасно в других населенных пунктах. Если они уедут из Северска. Семья ночует у соседей в укрытии, так как своего у них нет.