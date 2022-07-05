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Войска РФ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении — Генштаб ВСУ

05 июля 2022, 08:44

Войска РФ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении — Генштаб ВСУ

Российские силы обстреливают украинские позиции по всей линии фронта, на Бахмутском направлении россияне штурмуют Новолуганское и Спорное. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Войска РФ совершили минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудары с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань на Сумщине.

На Харьковском направлении основные усилия захватчиков сосредотачиваются на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

На Славянском направлении силы РФ совершали артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм в направлении населенного пункта Долина украинские военные отразили. Оккупанты откинуты.

На Донецком направлении основные усилия российских сил сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. В Генштабе добавили, что «враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах».

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. Обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

При поддержке огня артиллерии и авиации силы РФ возобновили штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны из артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские силы ударили авиацией по Авдеевке.

В Южнобужском направлении войска РФ основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершены обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров. Парой вертолетов Ка-52 нанесены авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по составам сил РФ и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.

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