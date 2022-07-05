Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровской области, 6 из них сбили ВСУ

Утром 5 июня российская армия запустила 7 ракет по территории Днепропетровской области, 6 из них были сбиты силами ПВО ВСУ. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он сообщил, что сбить ракеты удалось над Днепром и Синельниковским районом. В областном центре из-за обломки сбитой ракеты повлекли загорание, никто не пострадал, спасатели потушили пожар.

По информации Валентина Резниченко, «прилет» ракеты был в город Покров, в частный сектор. В результате попадания снаряда были разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. Предварительно, без пострадавших, на месте работают специалисты ГСЧС и полиции.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ обстреливают украинские позиции по всей линии фронта, на Бахмутском направлении противник штурмует Новолуганское и Спорное.