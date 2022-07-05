«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов четыре гражданских погибли, 32 ранены

На оккупированной части Донецкой области за минувшие сутки в ходе обстрелов погибли четыре человека, 32 ранены. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Утверждается, что повреждены 43 домостроения, а также 20 объектов гражданской инфраструктуры.



Отмечается, что под обстрелом оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, Ясиноватая, поселки Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка; поселки шахты им. Гагарина, Гольмовский, Байрак, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка (горловское направление).