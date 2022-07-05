«ДНР» обвинила в участии в боевых действиях на «Азовстали» гражданина Швеции

Группировка «ДНР» обвинила в участии в боевых действиях гражданина Швеции. Утверждается, что он сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.



Сообщается, что с обвиняемым ведутся следственные действия. Имя поданного Швеции пока не раскрывается якобы в интересах следствия.



9 июня так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях.



Кроме этого, в участии в боевых действиях в составе ВСУ боевики обвинили двух граждан Великобритании – Дилана Хилли и Эндрю Хилла.