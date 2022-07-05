В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия российских сил, оккупанты отошли. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, основные усилия сил РФ сосредоточены на установлении контроля за территорией Луганской области в пределах административных границ.



Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты области, подчеркнул Гайдай.



Также он проккоментировал ситуацию на недавнозахваченных территориях Луганщины.



«На недавно оккупированных территориях россияне устанавливают свои порядки, рассказывают чушь об открытии школ с 1 сентября, быстрое возобновление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе — все видели, как бежала вода разрушенными домами», — подчеркнул глава ОВА.



По информации Гайдая, оккупанты ищут активистов и семьи военных, и «в этом помогают коллаборанты».

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