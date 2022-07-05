Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российская армия за прошедшие сутки нанесла 24 удара по территории Донецкой области, есть раненые и погибшие. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

13 населенных пунктов Донецкой области были обстреляны оккупантами за сутки. Ударили российские войска по с. Ивановское, г. Авдеевка, пгт Кураховка, пгт Южное, г. Северск, с. Зайцево, с. Романовка, г. Бахмут, г. Красногоровка, с. Белая Гора, пгт Северное, г. Краматорск, г. Доброполье.

В полиции сообщают, что разрушения получили 23 гражданских объекта: 13 жилых домов, учебное заведение, ангары, автомобили, помещения шахты и комбината хлебопродуктов.

Войска РФ обстреливали регион из стрелкового оружия, артиллерии, ЗРК С-300, ракет «Нурс», реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения.