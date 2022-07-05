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CБУ подозревает в госизмене помощника народного депутата Украины

05 июля 2022, 11:02

CБУ подозревает в госизмене помощника народного депутата Украины

Сотрудники СБУ задержали в Киеве помощника-консультанта народного депутата Украины по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева. Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву.

«Для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию через зашифрованный канал электронной связи. Не раз предатель встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги», – добавили в СБУ.

За сотрудничество он ежемесячно получал от российских спецслужб в размере от 1,5 до 4 тысяч долларов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о помощнике нардепа «Слуги народа» Юрия Здебского.

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