В правительстве разрабатывают маршруты для возвращения вывезенных в РФ украинцев

Правительство Украины разрабатывает транспортные маршруты от Нарвы в Эстонии до западной границы Украины, которым будут следовать украинцы, возвращающиеся из России домой.



Об этом сообщает пресс-служба министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



В министерстве отметили, что многие депортированные украинцы возвращаются домой из РФ именно через страны Балтии и, в частности, через пункт пропуска в эстонском городе Нарва.



В Мининтеграции подчеркнули, что их задание также состоит в создании условий для возвращения депортированных граждан. Речь, в частности, о решении проблем с документами.