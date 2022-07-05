В Донецке горит «Камаз-Центр» после обстрела

В Донецке произошел пожар на территории автоцентра «Камаз-Центр» в Киевском районе города после обстрела. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Как утверждает «штаб территориальной обороны ДНР», на территории «Камаз-Центра» произошло возгорание автотранспорта.



«Камаз-Центр» представляет из себя большой комплекс с СТО, магазином автомобильных запчастей и складскими помещениями.



Использовали ли боевики «ДНР» помещения «Камаз-Центра» в военных целях, на данный момент неизвестно.



В «ДНР» заявили, что от обстрелов в Киевском районе два человека погибли, еще двое ранены.