Генштаб: Военнообязанным и резервистам для выезда с места жительства нужно разрешение военкомата

Лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты могут выезжать за пределы места жительства только с разрешения военкомата. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки», – говорится в сообщении.



Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц, Генштаб разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время гражданам Украины, состоящим на военном учете.



Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается также дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.