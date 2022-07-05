Славянск снова подвергся массированному обстрелу

Последствия обстрела Славянска 5 июля. Фото: «Типичный Славянск»

Город Славянск в Донецкой области подвергся массированному обстрелу. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

«Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он в Facebook.



Обновлено. В Славянске в результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, двое ранены. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко. Информация уточняется.



В соцсетях пользователи публикуют видео последствий удара по Славянску.

Предыдущий массированный обстрел Славянска российскими войсками произошел 3 июля. Тогда погибли шесть человек, еще 19 получили ранения.