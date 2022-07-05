В результате ударов по Николаеву и области есть разрушения и раненые

По предварительной информации о последствиях утренних ракетных ударов по Николаеву, пострадали 7 жилых домов, некоторые жители получили легкие ранения. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома», - сообщил он.



Некоторые жители получили легкие ранения, поэтому от медицинской помощи отказались. На месте работают правоохранители.



Кроме этого, в Баштанке поражено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде. В селе Лиманы Николаевского района - попадание вражеского снаряда возле школы, здание получило повреждения от ударной волны. Предварительно информации о человеческих потерях нет, сообщил Сенкевич.



Как сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, российские оккупанты выпустили по Баштанке шесть ракет, три из них были сбиты силами противовоздушной обороны.



«Обстреляны также Широковская, Ингульская, Березнеговатская и Галицыновская громады - есть разрушение частных жилых домов. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала», - уточнила она.