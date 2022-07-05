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В обстрелянной армией РФ Сергеевке начали восстанавливать разрушенные дома

05 июля 2022, 15:28

В обстрелянной армией РФ Сергеевке начали восстанавливать разрушенные дома

В Сергеевке Одесской области, которую обстреляли российские войска, начали ремонтировать дома, расположенные рядом с местом «прилета» снаряда. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, со ссылкой на информацию Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что в Сергеевке начал работу штаб ликвидации последствий ракетного удара.

В Одесской ОВА уверяют, что все пострадавшие от обстрела получат помощь. 

Также отмечается, что власти региона обеспечивают постравадавших жителей Сергеевки, помогают с проведением захоронений семьям погибших.

Напомним, 1 июля российские войска нанесли ракетные удары по селу Сергеевка Одесской области. В девятиэтажном доме была разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж, а на базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса. От ударов ракет погибло 19 человек, также известно о 38 пострадавших, из которых 6 детей.

 

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