В обстрелянной армией РФ Сергеевке начали восстанавливать разрушенные дома

В Сергеевке Одесской области, которую обстреляли российские войска, начали ремонтировать дома, расположенные рядом с местом «прилета» снаряда. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, со ссылкой на информацию Одесской областной военной администрации.



Отмечается, что в Сергеевке начал работу штаб ликвидации последствий ракетного удара.



В Одесской ОВА уверяют, что все пострадавшие от обстрела получат помощь.



Также отмечается, что власти региона обеспечивают постравадавших жителей Сергеевки, помогают с проведением захоронений семьям погибших.

Напомним, 1 июля российские войска нанесли ракетные удары по селу Сергеевка Одесской области. В девятиэтажном доме была разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж, а на базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса. От ударов ракет погибло 19 человек, также известно о 38 пострадавших, из которых 6 детей.