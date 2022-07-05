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В Минобороны разъяснили норму о разрешении на поездки по Украине для мужчин

05 июля 2022, 16:23

В Минобороны разъяснили норму о разрешении на поездки по Украине для мужчин

Запрет на передвижение по Украине для военнообязанных не новая норма, она предусмотрена в законодательстве еще с 1992 года. Сейчас только проводится совершенствование нормативно-правовой базы. Об этом сообщил во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«Сегодня продолжается совершенствование нормативно-правовой базы, которая уже действует. Подобная норма уже была заложена в законе Украины о всеобщей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года. Сейчас на выполнение этой норм в рамках нормирования процесса Генеральный штаб отработал соответствующий перечень», - заявил он.

Мотузяник добавил, что государство должно владеть информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе.

«Руководители территориальных центров комплектования на местах также должны владеть информацией и знать, где находится мобилизационный ресурс, чтобы знать, как действовать в случае возникновения ситуаций, когда надо будет активизировать этот процесс», - пояснил он.

Вместе с тем, в Минобороны уверяют, что баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение, а также между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден.

Порядок выдачи таких разрешений будет отшлифован на практике в самих центрах комплектования, подчеркнул Александр Мотузяник.

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