В Донецкой области энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение более чем четырем тысячам семей в 14 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки специалистам удалось с разрешения военных добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их. 4295 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах — со светом.



В том числе энергетикам удалось восстановить электропитание для более трех тысяч семей в Славянске, где обстрелы особенно сильные.



Без света остаются 318 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.