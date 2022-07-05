Суд запретил партию беглого экс-министра Клименко

Восьмой апелляционный суд Львова 5 июля запретил деятельность партии «Счастливая Украина», которую создал эксминистр доходов и сборов Александр Клименко. Об этом сообщает движение «Честно» со ссылкой на СБУ, которая по делу является третьей стороной.



Иск подало Министерство юстиции.



За несколько дней до решения суда партию переименовали – раньше она называлась «Успешная Украина». Молодежное крыло этой политической силы возглавляла журналистка Олеся Медведева.

В мае 2014 года СБУ объявила Александра Клименко в розыск. Его подозревают в хищении из госбюджета Украины около 3 млрд гривен. Среди арестованного судом имущества Клименко насчитывают 154 объекта недвижимого имущества, 22 транспортных средства, тысячи железнодорожных полувагонов (общей стоимостью 900 млн гривен) и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн гривен. В ноябре 2017 года Клименко также обвинили в государственной измене.

Ранее суд уже запретил 13 пророссийских партий.