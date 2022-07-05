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«ДНР»: В центре Донецка погибла девочка

05 июля 2022, 17:35

«ДНР»: В центре Донецка погибла девочка

В оккупированном Донецке в результате обстрела погиб ребенок. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.

Как уверяет Кулемзин, в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела погибла десятилетняя девочка.

В так называемом «СЦКК ДНР» сообщили, что, кроме гибели девочки 2012 года рождения, в Киевском районе Донецка погиб мужчина 1959 г.р., ранен мужчина 1970 г.р. В Куйбышевском районе ранена женщина 1945 г.р., в Петровском районе ранены трое женщин 1953, 1946, 1973 годов рождения и мужчина 1966 г.р.

Кроме того, мужчина 1969 г.р. ранен в Александровке.

Ранее «ДНР» заявляла, что в результате обстрелов Киевского района Донецка погибли два жителя, еще двое гражданских получили ранения.

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