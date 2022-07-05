Более 40 стран подписали итоговую декларацию конференции по восстановлению Украины в Лугано

Представители власти 42 стран подписали итоговую декларацию конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано, которой осудили военную агрессию России против Украины и призвали РФ безотлагательно вывести свои войска с территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Согласно декларации, подписанты подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также подчеркнули, что военная агрессия РФ против Украины, умышленно нацеленная на гражданское население, привела к значительным человеческим потерям, катастрофическому разрушению инфраструктуры, школам, больницам, жилью граждан и культурному наследию, глубоким экономическим и финансовым потерям для Украины, и дестабилизировала глобальные цепи добавленной стоимости и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность.



Также страны обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению, а также признали инициированный Украиной проект плана восстановления и развития основным рамочным документом, задающим направление процесса восстановления и обеспечивающим согласованное участие многих заинтересованных сторон и партнеров.



Кроме того, стороны поддержали создание эффективной координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана восстановления и развития Украины.



Подписанты подчеркнули «важность честного и прозрачного финансирования развития, кредитования и заимствования в соответствии с международными правилами, стандартами и признанными принципами в процессе восстановления Украины».



Среди прочего они пригласили частный сектор, представителей научной среды и гражданского общества, а также участников на региональном уровне вступить в партнерство с украинскими коллегами.



Декларацию подписали главы государств и правительств, министры и высокие представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Эстонии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Японии, а также высшие должностные лица и высокие представители Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития, Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.