RT: Пленные командиры «Азова» доставлены на спецобъект в России

Пленных командиров полка «Азов» Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара содержат в России. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на свой источник.



При этом источник опроверг ранее появившиеся в СМИ данные о нахождении командиров «Азова» в СИЗО «Лефортово» в Москве.



Информацию том, что состоящие в батальоне «Азов» украинские военные не содержатся в следственном изоляторе в Лефортово, официально подтвердили «РИА Новости» в Федеральной службе исполнения наказаний России.

Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».