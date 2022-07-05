Нагнетается негативное отношение: В Минобороны оценили угрозу нападения из Беларуси

Беларусь возможно готовится к нападению на Украину, для этого проводятся учения и ряд информационных операций. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в интервью 24 каналу.



Она отметила, что в Минобороны рассматривают все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси.



«Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100%. Однако то, что их учения — это обычно прикрытие для готовности — такие признаки есть», — заявила Маляр.



При этом она не исключила, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы совершать психологические атаки.

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