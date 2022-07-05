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В Генштабе ВСУ рассказали, когда мужчинам не нужно получать разрешение на выезд с места жительства

05 июля 2022, 20:29

В Генштабе ВСУ рассказали, когда мужчинам не нужно получать разрешение на выезд с места жительства

Военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования (бывших военкоматах) только при выезде за пределы областей, где они проживают. Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь в эфире телемарафона.

«Если в пределах области — не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение», — пояснил он.

Кроме того, Хлысь напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением домой большого количества мужчин возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных «для понимания возможностей мобилизационного ресурса».

По словам представителя Генштаба ВСУ, в будущем для военного учета планируют использовать приложение «Дія».

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты могут выезжать за пределы места жительства только с разрешения военкомата.

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