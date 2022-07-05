Оккупанты стягивают технику на Донетчину, под Лисичанском идут тяжелые бои — Гайдай

На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои, российская армия несет потери. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«У россиян, после Луганщины, цель номер один — Донетчина», — подчеркнул руководитель области.



По его словам, у Лисичанска российская армия задействовала много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для перекидывания еще большего количества техники. Тем не менее, захватчики несут большие потери, больницы на оккупированных территориях переполнены.



Гайдай напомнил, что в последние дни украинские военные уничтожили ряд складов с боеприпасами оккупантов на захваченных территориях. Это замедляет действия противника на поле боя.



«Оккупанты стягивают технику на Донетчину. 39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское», — проинформировал глава ОВА.



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