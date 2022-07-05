Есть непонимание: Зеленский поручил разобраться с получением разрешений на выезд мужчин с места жительства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Генштаба ВСУ о получении разрешений на перемещение военнообязанных и резервистов внутри страны.



«Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение», — сказал он в видеообращении 5 июля.



«Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений», — добавил президент.