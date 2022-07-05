«Укрзализныця» добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Покровска

«Укрзализныця» увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса "Укрзализныця" добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска», — говорится в сообщении.



В компании напомнили, что «Укрзализныця» продолжает осуществлять эвакуационные перевозки по маршруту Покровск — Днепр — Львов. Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры могут непосредственно в поезде зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для внутренне перемещенных лиц.



«Только за июнь на вокзалах было выплачено 10,9 миллионов гривен для 4,7 тысяч пассажиров эвакуационных поездов из Запорожья и Покровска», — отметили в «Укрзализныце».