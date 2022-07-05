В результате обстрела рынка в Славянске погибли минимум два человека, еще семеро ранены

В результате сегодняшнего обстрела центрального рынка Славянска погибли минимум два человека, еще семь — получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм», — подчеркнул Кириленко.



Он призвал оставшихся жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.

Российские оккупанты днем 5 июля нанесли удар по Славянску, в городе есть раненые и погибшие среди мирного населения. В результате обстрела повреждена инфраструктура города, гражданские объекты. Разрушены по меньшей мере 14 жилых домов.