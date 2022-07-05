Целились в водонапорную башню: Оккупанты обстреляли громаду на Хмельниччине

Российкие захватчики сегодня обстреляли Хмельницкую область. На территорию одной из громад попали три ракеты. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.



«Сегодня во время воздушной тревоги около 19:45 рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки рухнули на территории Шепетовского района», — сообщил Гамалий в видеообращении.



Три ракеты попали на территорию громады в Хмельницком районе.



«Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью снабжает водой громаду», — уточнил глава области.



Погибших в результате взрывов нет, один мирный житель ранен.

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