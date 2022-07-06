Мощный обстрел Славянска. В центре Донецка погиб ребенок. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Массированный обстрел Славянска. Пожар на центральном рынке, в городе считают разрушения и погибших. Краматорск ночью обстрелян ракетами.

В центре Донецка погиб ребенок, также горит автоцентр «КАМАЗ», где боевики вероятно хранили боекомплекты.

ВСУ остаются на рубежах Луганской области. Отбито наступление в Белогоровке, захвата которой, не хватает российским оккупантам до выхода на админграницы.

Для переселения в другие области мужчинам необходимо разрешение военкомата. Что возмутило украинцев в заявлении Генштаба ВСУ.