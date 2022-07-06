Украинка получила Филдсовскую премию. Это самая престижная награда по математике

Международный конгресс математиков объявил украинку Марину Вязовскую одним из лауреатов самой престижной математической награды — Филдсовской премии 2022 года (медаль Филдса). Об этом сообщается в пресс-релизе Международного математического союза.



«Марина Вязовская была награждена медалью Филдса 2022 года за доказательство того, что решетка E8 обеспечивает наиболее плотную упаковку идентичных сфер в 8 измерениях, и за дальнейший вклад в решение связанных экстремальных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье», — сообщили в МКМ.



Также в список лауреатов — француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мэйнард и американский математик корейского происхождения Джун Ху.



Граждане Украины еще ни разу не получали Филдсовскую премию.



Марина Вязовская работает в швейцарском Федеральном политехническом институте Лозанны.



Церемония награждения прошла в Хельсинки. Изначально мероприятие планировали провести в Санкт-Петербурге, и открывать его должен был президент России Владимир Путин. После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года церемонию перенесли в столицу Финляндии.

Филдсовская премия была учреждена в 1936 году. С тех пор каждые четыре года медаль вручается двум-четырем лауреатам в возрасте до 40 лет за «выдающиеся математические достижения». В мире награда считается эквивалентом Нобелевской премии, которая математикам не вручается.



Единственной женщиной, до нынешнего года получившей Филдсовскую премию, была Мариам Мирзахани из Ирана. Она получила медаль в 2014 году. В 2017 году Мирзахани умерла от рака груди.