Оккупанты из артиллерии обстреляли Криворожский район Днепропетровской области

Российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты нанесли удар по Широковской община, стреляли по селу Шестерня.



По информации Резниченко, обошлось без пострадавших, но были повреждены несколько жилых домов.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что украинские военные отразили штурмы на Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях.