В оккупированном Донецке из-за обстрелов погибли пять человек

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Все смерти зафиксированы в Донецке. Об этом утром сообщили в так называемом «СЦКК ДНР».



«С 03:00 5 июля по 03:00 6 июля поступили сведения о гибели четверых гражданских лиц, в том числе ребенке (девочке) 2012 года рождения, в Киевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка», — уверяют в «ДНР».



Также отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, а также в Александровке.



Сегодня «ДНР» сообщает о ранении женщины 1983 г.р. и мужчины 1959 г.р. в Харцызске.



Обновлено. Днем появилась информация о погибшей в Куйбышевском районе девушке 2003 г.р. и двоих раненых женщинах в Петровском и Киевском районах Донецка. Общее количество пострадавших за сутки, уверяют в «ДНР», увеличилось: пятеро мирных жителей погибли и 14 ранены.

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки погибли пять человек, 21 мирный житель был ранен.



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