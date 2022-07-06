В оккупированной Херсонской области отключили YouTube и Instagram

В захваченной войсками РФ Херсонской области отключили видеохостинг YouTube и социальную сеть Instagram. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь оккупационной «военно-гражданской администрации области» Сергей Мороз.



«У нас несколько дней назад отключили YouTube… Мы теперь без YouTube, без Instagram. Но ничего, обходимся как-то, нормально», — уверяет Мороз.



По его словам, получить доступ к YouTube и Instagram можно через VPN.

Интернет и мобильная связь от украинских операторов исчезла в Херсонской и частично в Запорожской области 30 мая. 3 июня оккупанты дали питание на украинские мобильные и интернет-сети. В регионе заработали «Киевстар» и Vodafone, однако периодически мобильная связь украинских операторов пропадает.



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