Российская армия не вышла на админграницы Луганской области — Гайдай

Российская армия не вышла на админграницы Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Гайдай подчеркнул, что в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои.



«В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль», — отметил глава ОВА.



Также он сообщил, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, и украинские военные выиграли время.



«Россияне продвигаются, прежде всего, потому, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны», — рассказал глава области.

По его словам, в Лисичанске остаются до 15 тысяч жителей, в Северодонецке — восемь тысяч. С 24 февраля с Луганской области эвакуировались около 300 тысяч человек.



Гайдай также отметил, что Луганская ОВА в дальнейшем будет работать по нескольким направлениям: помощь военным, разносторонняя помощь переселенцам и работа гумштабов для жителей области в других регионах страны.



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