Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российская армия не вышла на админграницы Луганской области — Гайдай

06 июля 2022, 11:16

Российская армия не вышла на админграницы Луганской области — Гайдай

Российская армия не вышла на админграницы Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои.

«В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль», — отметил глава ОВА.

Также он сообщил, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, и украинские военные выиграли время.

«Россияне продвигаются, прежде всего, потому, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны», — рассказал глава области.

Читайте также:

Лисичанск пал: Что будет делать российская армия дальше?

По его словам, в Лисичанске остаются до 15 тысяч жителей, в Северодонецке — восемь тысяч. С 24 февраля с Луганской области эвакуировались около 300 тысяч человек.

Гайдай также отметил, что Луганская ОВА в дальнейшем будет работать по нескольким направлениям: помощь военным, разносторонняя помощь переселенцам и работа гумштабов для жителей области в других регионах страны.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:36
В Донецке показали, как сегодня выглядит «Камаз-Центр»
11:08
Российское правительство поддержало взаимное признание образования между РФ и «ЛНР»
10:44
В оккупированной Херсонской области отключили YouTube и Instagram
09:40
В оккупированном Донецке из-за обстрелов погибли пять человек
00:16
Мощный обстрел Славянска. В центре Донецка погиб ребенок. Дайджест НД за день ►
20:54
Оккупанты стягивают технику на Донетчину, под Лисичанском идут тяжелые бои — Гайдай
20:37
«Полки бесконечные»: В оккупированной Горловке показали цены на алкоголь
19:00
Слышали во всех микрорайонах: В Бердянске сообщают о мощных взрывах
18:02
«ДНР»: В Донецке обстрелом обесточена шахта, под землей находятся 66 горняков
17:35
«ДНР»: В центре Донецка погибла девочка
16:42
В Мелитополе уничтожена военная база войск РФ и около 200 оккупантов — мэрия
15:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
14:50
В Донецке горит склад с боеприпасами, который разместили в «Камаз-Центре»
12:36
«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка погибли два человека, еще двое ранены
10:43
«ДНР» обвинила в участии в боевых действиях на «Азовстали» гражданина Швеции
все новости
12:34
«ДНР» заявила о захвате поселка под Бахмутом
12:11
Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть погибшие
11:55
У Зеленского увидели дефицит современной военной техники у России
11:36
В Донецке показали, как сегодня выглядит «Камаз-Центр»
11:16
Российская армия не вышла на админграницы Луганской области — Гайдай
11:08
Российское правительство поддержало взаимное признание образования между РФ и «ЛНР»
10:44
В оккупированной Херсонской области отключили YouTube и Instagram
10:13
Ночные удары по Харькову и области: Разрушен университет, пострадали мирные жители
10:04
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки, есть убитые
09:40
В оккупированном Донецке из-за обстрелов погибли пять человек
09:26
В ISW назвали цель Кремля после захвата Луганщины
09:08
Оккупанты из артиллерии обстреляли Криворожский район Днепропетровской области
08:58
ВСУ отразили штурмы российской армии на Донбассе — Генштаб
08:58
Украинка получила Филдсовскую премию. Это самая престижная награда по математике
08:52
На Донетчине от российских обстрелов вчера погибли 5 человек, еще 21 ранен
все новости
ВИДЕО
Мощный обстрел Славянска. В центре Донецка погиб ребенок. Дайджест НД за день ►
06 июля, 00:16
В Донецке горит склад с боеприпасами, который разместили в «Камаз-Центре»
05 июля, 14:50
Славянск снова подвергся массированному обстрелу. Есть жертвы
05 июля, 14:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция