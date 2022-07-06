В Донецке показали, как сегодня выглядит «Камаз-Центр»

В оккупированном Донецке в результате обстрела повреждены здания на территории «Камаз-Центра» в Киевском районе, где боевики «ДНР» хранили боеприпасы.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как сегодня выглядит территория автоцентра. Здания повреждены, посечены осколками, видны следы взрывов и пожара. Многочисленные осколки — на земле.















«Камаз-Центр» представляет собой большой комплекс с СТО, магазином автомобильных запчастей и складскими помещениями. 5 июля после обстрела там начался пожар. Судя по силе пожара и частым звукам детонации, на территории автоцентра находился склад боеприпасов боевиков «ДНР». Также о наличии склада боеприпасов заявили очевидцы.



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