У Зеленского увидели дефицит современной военной техники у России

Оккупанты используют в Украине ракеты 60-70-х годов и старую бронетехнику. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bild, отметив, что в армии РФ дефицит соверенной военной техники.



По информации Подоляка, российские войска близки к границе насыщения оружием, которое они используют на территории Украины. Также он рассказал, что в РФ происходит скрытая мобилизация в небольших городах, где слаб протестный потенциал.



Также Подоляк заявил, что «реальной боеспособности частей, современной техники у них уже недостаточно».



К тому же советник главы ОП заявил, что Украина нуждается в западном оружии, в частности, в дальнобойной артиллерии, поскольку РФ перешла к террористическому типу войны против мирного населения.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал сколько оружия надо Украине, чтобы победить и выгнать РФ с территории страны.