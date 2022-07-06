Столб дыма со стороны Киевского района Донецка. Фото из соцсетей

Неподконтрольный Украине Донецк продолжает подвергаться обстрелам. Группировка «ДНР» сообщают, что сегодня были зафиксированы обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города.



В частности, большой столб дыма виден со стороны Киевского района.



Также под обстрел попал микрорайон Азотный в Куйбышевском районе.

Ранее в Донецке показали, как сегодня выглядит обстрелянная накануне территория «Камаз-Центра» в Киевском районе. На предприятии боевики группировки «ДНР» хранили боеприпасы.