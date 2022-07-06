Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть погибшие

Российские военные продолжают обстрелы Николаевской области. Есть погибшие. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По информации руководителя ОВА, утром и днем 5 июля были обстрелы в Широковской громаде Баштанского района. Поврежден жилой дом, еще один дом разрушен, сгорел трактор. Ночью также были обстрелы, преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших нет.



Кроме того, в Николаевом районе днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Засилье Первомайской громады погиб мирный житель. Ориентировочно в 11:56 зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады. В поселке Апрельское Первомайской громады вспыхнули поля с урожаем.



«Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб», — сообщил Ким.