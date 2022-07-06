«ДНР» заявила о захвате поселка под Бахмутом

Российская армия совместно с боевиками «ДНР» захватила Спорное в Донецкой области. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



В «ДНР» заявили, что российские силы взяли под контроль Спорное, которое относится к Соледарской городской громаде Бахмутского района (рядом с админграницей между Донецкой и Луганской областями). В целом группировка заявляет о захвате 241 населенного пункта.



В Генштабе ВСУ информацию по данному населенному пункту пока не комментируют.

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