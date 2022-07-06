Новинский отказывается от мандата нардепа

Вадим Новинский сложил полномочия народного депутата. Об этом он сообщил он на своей странице в Facebook.



«Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов», — написал он.

На выборах 2019 года Вадим Новинский баллотировался в Верховную Раду от «Оппозиционного блока» по округу № 57 в Мариуполе и был избран в парламент.



Новинский — младший партнер Рината Ахметова в металлургическом бизнесе. Являктся основным владельцем «Смарт-групп», владеет блокирующим пакетом металлургического холдинга «Метинвест».