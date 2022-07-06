ООН подтвердила гибель 17 журналистов в войне РФ против Украины

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН установила гибель 17 журналистов и ранение еще 14 в результате боевых действий. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на Совете по правам человека ООН.



По данным ООН, среди погибших и раненых журналистов – по меньшей мере пять женщин.



Кроме того, мониторинговая миссия ООН зафиксировала семь случаев похищения работников СМИ на территориях, оккупированных российскими войсками. В начале марта в Херсонской области российские военные задержали журналиста, он провел заключение восемь дней, его близким не сообщали, где он находится, – позже его освободили.



Также ООН подтвердила, что российская армия, по меньшей мере, дважды целенаправленно расстреляла автомобиль с журналистами. Журналисты пытались выехать из Ирпеня под Киевом на машине с белым флагом и надписью PRESS.