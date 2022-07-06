У Зеленского обвинили РФ в обстреле своих городов. Лавров отрицает

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в умышленном обстреле своих городов.



У себя в Twiiter Подоляк высказал мнение, что таким образом российская власть хочет отвлечь свой народ от проблем в стране и «поддерживать градус антиукраинской истерии». Он утверждает, что еще одна причина — это попытка сорвать поставки вооружения в Украину от стран-союзников.



«Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным», — заявил Подоляк.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявления украинской стороны о том, что российские войска обстреливают собственные города назвал враньем.



«Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал он на пресс-конференции.



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